В Херсонской области задержаны три человека, которые проводили "референдум" под дулом автомата

"Злоумышленниками оказались бывшие представители "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время временной оккупации части региона. Они следовали указаниям Москвы относительно подготовки и проведения незаконного "референдума" по "присоединению" к РФ захваченных районов юга Украины", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что злоумышленники лично призвали людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу РФ. Коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

"В случае отказа злоумышленники сразу "обращались" к вооруженным россиянам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - заявили в СБУ.

Правоохранители обнаружили троих человек на деоккупированной части Херсонской области и задержали их. Им уже объявили подозрения в коллаборационной деятельности. Максимальное наказание за совершенное преступление может достигать 10 лет лишения свободы.