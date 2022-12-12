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В Херсонской области задержаны три человека, которые проводили "референдум" под дулом автомата

Фото: В Херсонской области задержаны три человека, которые проводили "референдум" под дулом автомата (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Злоумышленниками оказались бывшие представители "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время временной оккупации части региона. Они следовали указаниям Москвы относительно подготовки и проведения незаконного "референдума" по "присоединению" к РФ захваченных районов юга Украины", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что злоумышленники лично призвали людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу РФ. Коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

"В случае отказа злоумышленники сразу "обращались" к вооруженным россиянам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - заявили в СБУ.

Правоохранители обнаружили троих человек на деоккупированной части Херсонской области и задержали их. Им уже объявили подозрения в коллаборационной деятельности. Максимальное наказание за совершенное преступление может достигать 10 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.

СБУ задержала бывшего правоохранителя, помогавшего россиянам создать в Херсоне аналог ФСБ.

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