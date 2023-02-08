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В Херсонской области задержали экс-работника МВД, перешедшего на "службу" в РФ

Фото: В Херсонской области задержан экс-работник МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили и задержали экс-работника МВД, который во время оккупации Херсонской области сотрудничал с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Он добровольно вступил в должность "полицейского" дежурной части в незаконном правоохранительном органе так называемом "Корабельном городском отделе полиции ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборант выполнял решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации Россией части территории Украины.

Бывший работник ГУ МВД в Херсонской области был обнаружен во время проведения стабилизационных мероприятий. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что правоохранители обнаружили еще две женщины в Херсонской области, которые помогали оккупанты проводить незаконный "референдум". Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов, готовивших ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

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