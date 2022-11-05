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Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА: СМИ показали видео

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Херсонская область, Суббота 05 ноября 2022 14:40
Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА: СМИ показали видео Фото: СМИ сообщают, что россияне полностью покинули Херсонскую ОГА (glavred info)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты полностью покинули Херсонскую ОГА. СМИ публикуют кадры изнутри здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

"В здании Херсонской ОГА пусто. Россияне вынесли оттуда все ценное, оставив за собой только мусор", - говорится в сообщении.

Издание ссылается на видео собственного корреспондента, якобы одного из первых, кто попал в здание. Однако официального подтверждения о бегстве россиян пока нет.

Вместе с тем СМИ пишут, что из кабинета главы ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество.

"В кабинете главы облсовета по ценному остался только портрет Александра Самойленко и искусственная елка. В кабинетах чиновников, где жили россияне, покидали матрасы и другое имущество", - добавляют в сообщении.

Напомним, что перед этим сообщалось о том, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.

При этом в ОК "Юг" предупредили, что оккупаннты могут готовить ловушку для украинских сил и назвали вероятный замысел врага.

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