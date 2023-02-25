В Херсонской области три человека подорвались на минах: двое из них погибли

В субботу, 25 февраля, в Херсоне и области три человека подорвались на российских минах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Вблизи села Добрянка Высокопольской территориальной громады два человека взорвались на российской мине, когда обрабатывали поле. Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют наличие взрывчатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди погибли от тяжелых травм.

"В Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку наткнулся 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали", - добавили в ОВА.