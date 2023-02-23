ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганской области на российские мине подорвался мужчина

Новина українською →
Новоселовское, Четверг 23 февраля 2023 09:02
В Луганской области на российские мине подорвался мужчина Фото: житель Луганской области подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области мужчина подорвался на российской мине. Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Инцидент произошел вблизи поселка Новоселовское. Мужчина 1984 года рождения вчера ночью передвигался на своем автомобиле по освобожденной территории и наткнулся на вражескую мину.

Он получил взрывную травму, многочисленные осколочные ранения, ушиб грудной клетки и ожоги. Пострадавшего госпитализирован в больницу в Харьковской области.

Напомним, недавно автомобиль энергетиков подорвался на противопехотной мине на освобожденных территориях Николаевской области. К счастью, никто из коммунальщиков не пострадал.

Также в Херсонском районе 31-летний мужчина наткнулся российскую мину, которая взорвалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Взрыв
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины