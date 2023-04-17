В Херсонской области трактор подорвался на российской мине

В Бериславском районе Херсонской области трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Событие случилось в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку", - говорится в сообщении.
В результате подрыва мужчина получил ранение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
"В очередной раз напоминаем, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой! Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест - полей, лесов, побережья водоемов, обочины дорог - недопустимы", - подчеркнули в ОВА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.
Также ранее мы писали, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.
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