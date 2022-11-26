RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области россияне убили десятки мирных жителей со времени деоккупации

Фото: в Херсонской области россияне убили десятки мирных жителей со времени деоккупации (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на субботу, 26 ноября, российские военные убили более 30 мирных жителей в Херсонской области со времени деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко в Facebook.

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила в Херсонской области 32 гражданских", - рассказал Клименко.

По его словам, на освобожденных территориях региона уже возобновили работу семи подразделений полиции. Четыре из них находятся в Херсоне. На улицах города дежурят 44 патруля. Всего в Херсоне сейчас несут службу 850 полицейских.

Также на территории областного центра работают специализированные следственно-оперативные группы, которые документируют военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьполицияВойна России против Украины