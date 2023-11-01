В Херсонской области россияне переодеваются в гражданских. Что значит этот "ход конем"

Российские оккупанты начали переодеваться в гражданскую одежду, пытаясь спрятаться от партизан. Но у них это плохо получается - распознать "залетных местных" оказалось легко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

Так, на территории левого берега Днепра Херсонской области российские военнослужащие все чаще появляются в гражданской одежде вместо камуфляжа.

"При этом их легко идентифицировать по оружию или по военному рюкзаку. Они часто передвигаются группами по 4-8 человек вместе со старшими", - говорится в сообщении.

Как объясняют в "Атеш", одна из причин такого решения - страх перед местным населением.

"Местные активно мониторят передвижение оккупантов и размещение военных объектов, что и сыграло ключевую роль в принятии командованием такого решения", - констатируют партизаны.

Ситуация на южном фронте

В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме этого там были замечены неуказанные подразделения российской морской пехоты.

В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

На днях стало известно, что Минобороны РФ поменяло командующего на Херсонском направлении. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.