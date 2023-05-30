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В Херсонской области рыбак подорвался на российской мине

Фото: в Херсонской области рыбок подорвался на мине (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области рыбак наступил на российскую мину на берегу реки. Мужчина потерял часть ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Инцидент произошел на берегу реки Ингулец вблизи поселка Большая Александровка. Известно, что 27-летний мужчина наступил на российскую противопехотную мину, вероятно, "лепесток", когда выбирал место для рыбалки.

Пострадавший потерял часть ноги. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу и оказали помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Жителей освобожденных территорий Херсонской области призвали не игнорировать минную опасность, а также не посещать водоемы, поля, лесополосы и другие места, где не работали саперы.

Разминирование Украины

Напомним, из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина создает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.

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