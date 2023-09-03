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В Херсонской области под атаку РФ попала семья, есть жертвы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В этот раз они били по жилым домам в Белозерке.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья", - заявил он. 

В результате российского обстрела 35-летний мужчина погиб на месте.

Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения и были доставлены в больницу. 

Кроме того, травмы лица получил 37-летний местный житель. 

Ситуация в Херсонской области

После того как Силы обороны освободили правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы, используя тяжелое вооружение и авиацию, почти ежедневно обстреливают регион и областной центр.

2 сентября россияне ночью покрыли огнем Херсон, в результате чего ранения получили два человека. Одна из пострадавших 69-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, а другой - 49-летний мужчина, госпитализированный с осколочным ранением грудной клетки.

Кроме того, сегодня в результате обстрела Херсона 77-летний мужчина получил ранения.

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