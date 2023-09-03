Россияне нанесли удар по Херсону, есть пострадавший
Российские захватчики в очередной раз обстреляли город Херсон, в результате чего один человек пострадал.
Об этом заявил начальник Херсонской MBA Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"В результате обстрела Херсона войсками РФ ранен человек", - написал он, не добавив никаких подробностей.
Отметим, что сегодня около 15:00 объявили о воздушной тревоге. После чего сообщалось, что в городе раздаются взрывы.
При этом Мрачко заявлял, что обстрел города велся с левого берега региона, где сейчас находятся российские оккупанты.
Обновлено 18:57.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по микрорайону Корабел.
"Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца", - написал он в Telegram.
Обстрелы Херсона и Херсонской области
После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.
Недавно кафиры обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.
До этого кафиры покрыли огнем Веревку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.
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