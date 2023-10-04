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В Херсонской области пастух подорвался на российской мине

Херсонская область, Среда 04 октября 2023 23:38
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В Херсонской области пастух подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области взорвался мужчина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Херсонской области мужчина наступил на российский боеприпас. Его доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Херсонской ОВА и областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 октября около 16:40 вблизи села Брускинское местный житель выпасал в поле скот. Он наступил на оставленный оккупантами взрывной предмет, вероятно мину - "Лепесток".

По данным ОВА, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики оказывают необходимую помощь.

"Напоминаем жителям деоккупированных территорий, что минная опасность на Херсонщине остается на высоком уровне. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри", - отметили в прокуратуре.

Минная опасность в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украине появилось очень большое количество мин и взрывчатых предметов, которые за собой оставили убегающие российские оккупанты.

Напомним, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и действие взрывчатых предметов.

Ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.

К тому же под Харьковом тракторист взорвался на противотанковой мини и получил ранение средней тяжести.

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Херсонская область Война России против Украины
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