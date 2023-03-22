В Херсонской области с пятницы сократят продолжительность комендантского часа

По словам Прокудина, с пятницы продолжительность комендантского часа будет длиться 10 часов.

"В Херсонской области уменьшена продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлиться до 6:00", - пояснил глава Херсонской ОВА.

Напомним: в Киеве сократят комендантский час. В связи с сокращением комендантского часа общественный транспорт в столице будет работать на час дольше.

Кроме Киева комендантский час могут сократить в Сумах и Харькове.

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