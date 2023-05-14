В Херсонской области пять человек подорвались на российской взрывчатке

"В Херсонской области взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей", - отметил он.

Трагедия произошла в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. На территории одного из сельскохозяйственных предприятий разразился несдетонированный снаряд.

В результате взрыва пять человек погибли. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68 лет.

Напомним, за минувшие сутки россияне выпустили по Херсонской области 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.

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