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В Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться онлайн в украинских школах

Иллюстративное фото: в Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться онлайн в украинских школах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В одной из громад левобережной части Херсонской области оккупанты запрещают детям учится в украинских школах в онлайн-режиме и проводят подомовые проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, во временно оккупированной Мирненской громаде российские солдаты врываются в дома, где проживают семьи с детьми школьного возраста.

"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах", - объяснил Янушевич.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства.

Также мы писали, что россияне на временно оккупированной части Донецкой области запретили детям находиться на улице без своих родителей или опекунов.

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