В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ОК "Юг"

"На днях россияне провели катера "официально" и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ", - сообщил Назаров.

Согласно его данным, около 100 лодок было отобрано у местного населения по указанию коллаборанта. Таким образом, по словам спикера, предатель хочет прислужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров в их подразделениях.

Напомним, ранее о том, что россияне отбирают катера местных жителей, сообщали в Центре национального сопротивления.

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