RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ОК "Юг"

Фото: кафиры отобрали у жителей Херсонской области (t.me/Nazars_look)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные отобрали катера у местных жителей на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"На днях россияне провели катера "официально" и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ", - сообщил Назаров.

Согласно его данным, около 100 лодок было отобрано у местного населения по указанию коллаборанта. Таким образом, по словам спикера, предатель хочет прислужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров в их подразделениях.

Напомним, ранее о том, что россияне отбирают катера местных жителей, сообщали в Центре национального сопротивления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины