В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: пострадал спасатель

"Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня, 6 октября, около 15:47 российские военные с беспилотника сбросили боеприпас по одной из улиц в поселке Высокополье Бериславского района.

От взрыва тяжелые ранения получил работник ГСЧС, его госпитализировали.

Обстрелы Херсона

После увольнения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, давно не применявшиеся.

Отметим, что вчера россияне обстреляли Херсон уже вдвое - утром и днем.

Напомним, что на этой неделе под обстрел в Херсоне попал автомобиль полицейских, в котором находились двое патрульных. Один из них скончался в больнице во время операции.

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