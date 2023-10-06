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В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: пострадал спасатель

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты атаковали Херсонскую область беспилотником. В результате вражеской атаки пострадал работник ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня, 6 октября, около 15:47 российские военные с беспилотника сбросили боеприпас по одной из улиц в поселке Высокополье Бериславского района. 

От взрыва тяжелые ранения получил работник ГСЧС, его госпитализировали.

Обстрелы Херсона

После увольнения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, давно не применявшиеся.

Отметим, что вчера россияне обстреляли Херсон уже вдвое - утром и днем.

Напомним, что на этой неделе под обстрел в Херсоне попал автомобиль полицейских, в котором находились двое патрульных. Один из них скончался в больнице во время операции.

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Херсонская областьВойна России против Украины