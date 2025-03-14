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В Херсонской области оккупанты жалуются на командование из-за отказа в отпусках, - "АТЕШ"

Пятница 14 марта 2025 20:59
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В Херсонской области оккупанты жалуются на командование из-за отказа в отпусках, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: в Херсонской области оккупанты жалуются на командование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты, которые находятся на оккупированной части Херсонской области, начали жаловаться на свое командование. Причина - отсутствие отпусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", в 28-м мотострелковом полку 70-й мотострелковой дивизии, который находится в районе Казачьих Лагерей, разгорается недовольство. Российское командование отменяет обещанные отпуска и ротации, заставляя личный состав круглосуточно копать окопы и укреплять позиции. Даже раненых не отпускают - их заставляют работать, угрожая трибуналом.

"Причина проста - критическая нехватка людей. Многие подразделения отправили на другие участки, а оставшихся просто используют до полного износа. Военные осознают, что их держат как расходный материал, но жаловаться боятся - наказание за недовольство одно: "обнуление" - пишет "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что все больше солдат понимают, что они не "защищают родину", а просто умирают за генералов, которым наплевать на их судьбу.

"Многие уже жалеют, что попали на "СВО". Но выход есть! Ломайте технику, саботируйте приказы, передавайте информацию "АТЕШ" и спасайте свою жизнь", - отмечают партизаны.

Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщали, что российские захватчики размещают технику в захваченных домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.

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