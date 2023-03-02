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В Херсонской области оккупанты атаковали дронами очередь за гуманитаркой

Фото: В Херсонской области оккупанты атаковали дронами очередь за гуманитаркой (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 марта, российские военные дронами атаковали очередь за гуманитаркой в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ нанесла удар дронами по гражданским, стоявшим в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время известно о 9 травмированных в результате обстрела, среди них ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ", - добавили правоохранители.

Обновлено 16:36

Херсонская ОВА сообщила, что во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, пришедших получить овощи.

"Среди пострадавших – ученик 10 класса. Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им сейчас оказывают медицинскую помощь. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар с артиллерии по поселку городского типа Белозерка Херсонской области. К сожалению, есть пострадавшие.

РБК-Украина писало о том, что только за сутки российские оккупанты 87 раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов 11 человек получили ранения. В частности, Херсон был атакован дважды, в результате чего были повреждены частные и многоквартирные дома.

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