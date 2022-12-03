В Херсонской области объявили эвакуацию с левого берега Днепра: когда и где именно

"С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Эвакуация будет проходить в светлое время суток на участке Речной вокзал, где временно отменили запрет на пересечение реки Днепр. Власти объясняют, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории.

"В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте", - призвал Янушевич.

Для эвакуации нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.