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В Херсонской области на мине подорвался комбайн: ранения получили двое мужчин

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсонской области сегодня, 28 июня, на мине подорвался комбайн. В результате этого двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В Херсонской области во время выполнения полевых работ на российской мине подорвался комбайн. Происшествие произошло в поле вблизи села Чкаловое Великоалександровской общины.

"Из-за детонации взрывчатки двое мужчин, 41 и 36 лет, получили ранения", - говорится в сообщении.

Фото: ссело, рядом с которым подорвался комбайн (google.com/maps)

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.

Разминирование Украины

Из-за постоянных российских атак большая часть территории Украины загрязнена снарядами и минами. Еще хуже ситуация на деоккупированных территориях, которые захватчики, отступая, минировали.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Теперь страна планирует создать коалицию государств, которые помогут в этом вопросе.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Австрийским коллегой Александером Шалленбергом. В частности обсудили вопросы по разминированию украинских территорий.

Также мы сообщали, что Швейцария поможет Украине с разминированием территорий, для этого страна передаст специальную дистанционно управляемую машину и проведет обучение специалистам.

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