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В Николаевской области подорвалась бригада энергетиков

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Николаевская область, Четверг 09 февраля 2023 19:22
В Николаевской области подорвалась бригада энергетиков Фото: на деоккупированных территория минная угроза будет караулить украинцев еще долго (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Николаевской области во время работ на деоккупированной территории подорвался автомобиль АО "Николаевоблэнерго", есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Николаевоблэнерго".

"Чрезвычайное событие произошло в конце рабочего дня 9 февраля в Снегуровском районе, где наши ребята самоотверженно работают над восстановлением воздушных линий вот уже почти 2 месяца. Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Взрывное устройство разнесло кабину транспортного средства. К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Другие отделались контузией и незначительными травмами", - говорится в сообщении.

Как отмечают энергетики, опасность подстерегает их на каждом шагу.

"Мы спешим восстановить электроснабжение пострадавшим в результате боевых действий и вооруженной агрессии врага и нередко попадаем и под обстрелы, и в вот такие ситуации. Цена восстановления света", - отметили в посте.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что двое жителей Херсонской области взорвались на российской мине. Мужчины получили ранения.

Ранее мы писали, что подростков, пострадавших в результате взрыва мины-"лепесток" в Изюме Харьковской области, выписали из больницы.

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Николаев Николаевская область енергетики Взрыв
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