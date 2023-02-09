В Николаевской области подорвалась бригада энергетиков
В Николаевской области во время работ на деоккупированной территории подорвался автомобиль АО "Николаевоблэнерго", есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Николаевоблэнерго".
"Чрезвычайное событие произошло в конце рабочего дня 9 февраля в Снегуровском районе, где наши ребята самоотверженно работают над восстановлением воздушных линий вот уже почти 2 месяца. Взрыв раздался, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Взрывное устройство разнесло кабину транспортного средства. К сожалению, не обошлось без травм у находившихся внутри людей. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Другие отделались контузией и незначительными травмами", - говорится в сообщении.
Как отмечают энергетики, опасность подстерегает их на каждом шагу.
"Мы спешим восстановить электроснабжение пострадавшим в результате боевых действий и вооруженной агрессии врага и нередко попадаем и под обстрелы, и в вот такие ситуации. Цена восстановления света", - отметили в посте.
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