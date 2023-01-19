В Херсонской области два человека подорвались на минах

По его словам, один человек получил ранения из-за подрыва на мине вблизи села Высокое. Еще один человек получил ранения во время выполнения сельскохозяйственных работ в селе Борозенское в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете.

Напомним, 16 января в Бериславском районе два человека подорвались на мине и погибли.

Ранее в Великоалександровском обществе Херсонской области местный житель также подорвался на мине.

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