В Херсонской области автомобиль подорвался на мине: один человек погиб

У села Новая Каменка (Херсонская область) на вражеской мине подорвался автомобиль с гражданскими. Один человек погиб, а другой получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что автомобиль Ford наехал на противотанковую мину, из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием автомобиля. Мужчина 1967 г.р.- погиб на месте, еще один пострадавший 1983 г.р. - получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался.

На месте взрыва пиротехниками ГСЧС обнаружено еще несколько противотанковых мин.

"Полиция открыла уголовное производство по факту подрыва на вражеской мине вблизи с. Новая Каменка двух мужчин, жителей Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.