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В Херсонской области 13-летний ребенок дважды попал под обстрелы россиян на Новый год

Иллюстративное фото: в Херсонской области 13-летний ребенок дважды попал под обстрелы россиян на Новый год (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области на Новый год 13-летний мальчик дважды попал под обстрелы российских оккупантов. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, 31 декабря перед Новым годом россияне ударили по поселку Надднепрянское. Под обстрел попали дети - брат и сестра, которые возвращались домой. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

При этом уже 1 января ночью оккупанты атаковали Херсонскую областную детскую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в медучреждении, в его палате выбило окна.

Янушевич добавил, что мальчика эвакуировали в Николаев, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

При этом, по словам начальника пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрия Плетенчука, Ярослава сейчас оперируют, а потом переведут в реанимацию.

Напомним, о том, что дети в поселке Надднепрянское попали под обстрел, стало известно вчера, 31 декабря, вечером.

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