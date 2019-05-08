Херсонські рибалки отримали статус потерпілих

Херсонські рибалки Руслан Кондратюк Андрій Морозов, які більше півроку перебували в полоні Російської Федерації, отримали статус потерпілих у кримінальному провадженні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Автономної Республіки Крим.

Після повернення на материкову частину України з рибалкам провели "відповідні слідчі та процесуальні дії".

Слідчий відділ Головного управління Національної поліції у АР Крим та місті Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі членів екіпажу риболовного судна "ЯМК-0041" за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї та погрозою застосування насильства, а також захоплення зазначеного морського судна представниками незаконно створених органів на тимчасово окупованій території півострова Крим

Нагадаємо, рибалок затримали російські прикордонники ще у вересні 2018 року, коли вони пришвартовывали моторний човен на кримському березі озера Сиваш.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в окупованому Криму звільнили херсонських рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова разом із їхнім судном.