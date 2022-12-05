Херсонские врачи придумывали болезни детям-сиротам, чтобы их не вывозили российские оккупанты

Как пишет издание, с начала оккупации Херсона врачи понимали, что россияне начнут вывозить детей-сирот, поэтому начали тайно разрабатывать план их спасения.

"Мы намеренно писали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать. Мы боялись, что россияне узнают... но решили, что спасем детей любой ценой", - рассказывает заведующая реанимацией Ольга Пилярская о том, как они спасали 11 младенцев.

Кроме детской больницы в Херсоне, фальсифицировали медицинские документы в селе Степановка, где директор Центра социально-психологической реабилитации Владимир Сагайдак смог спрятать и спасти 52 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. По его словам, он поместил некоторых детей в семьи своих сотрудников, других увезли к дальним родственникам, а некоторые старшие остались с ним.

Однако не всем детям так повезло, отмечает AP News. В детском доме в Херсоне около 50 детей люди пытались спрятать в церкви, но россияне обнаружили их и уже в октябре якобы вывезли в Крым.

По данным издания, в течение всей войны россияне вывезли из Херсонской области в Россию по меньшей мере 1000 детей. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее в этом году Associated Press сообщало, что Россия пытается отдать тысячи украинских детей в российские семьи на попечение или усыновление. AP обнаружила, что чиновники депортировали украинских детей в Россию или на контролируемые Россией территории без согласия родителей или опекунов, врали им, что они не нужны родителям, использовали их для пропаганды и отдавали в российские семьи, предоставляли российское гражданство.

"Институт изучения войны говорит, что российские чиновники проводят умышленную кампанию по депопуляции на оккупированных частях Украины и депортируют детей под видом схем медицинской реабилитации и программ усыновления. При этом российские власти неоднократно заявляли, что перемещение детей в Россию якобы имеет целью защитить их от боевых действий", - отмечает AP News со ссылкой на вашингтонский аналитический центр.

МИД России при этом отвергает обвинения в том, что страна изымает и депортирует детей. Они пишут, что власти якобы разыскивают родственников детей без родителей, оставшихся в Украине, чтобы найти возможность отправить их домой, когда это будет возможно. Однако, по данным издания, российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова лично следила за перемещением сотен детей-сирот из подконтрольных России регионов Украины для усыновления российскими семьями. Она утверждала, что некоторым детям предлагалось вернуться в Украину, но они отказались это сделать. Однако ее заявление проверить пока нет возможности, подчеркивает издание.

Позиции международного сообщества по вопросу о детской депортации известны своей безусловностью.

"Пока судьба родителей или других близких родственников ребенка не будет проверена, каждый одинокий ребенок считается имеющим живых близких родственников, а оценку должны проводить органы власти в стране, где находятся дети", - утверждает региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам защиты детей в Европе. и Центральной Азии Аарон Гринберг.

Однако местные органы власти Херсонской области и украинские правоохранители разыскивают детей, которых переселили, но до сих пор не знают, что с ними произошло.

"Мы не знаем судьбы этих детей... мы не знаем, где дети из детских домов или наших учебных заведений, и это проблема", - отметила начальник Херсонской военной администрации Галина Лугова.