Херсонські лікарі вигадували хвороби дітям-сиротам, аби їх не вивозили російські окупанти

Як пише видання, з самого початку окупації Херсона лікарі розуміли, що росіяни почнуть вивозити дітей-сиріт, тому почали таємно розробляти план їх порятунку.

"Ми навмисно писали неправдиву інформацію про те, що діти хворі і їх не можна транспортувати. Ми боялися, що росіяни дізнаються... але вирішили, що врятуємо дітей будь-якою ціною", - розповідає завідуюча реанімацією Ольга Пілярська про те, як вони рятували 11 немовлят.

Крім дитячої лікарні у Херсоні, фальсифікували медичні документи в селі Степанівка, де директор Центру соціально-психологічної реабілітації Володимир Сагайдак зміг сховати і врятувати 52 дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених родин. За його словами, він помістив деяких дітей до сімей своїх співробітників, інших відвезли до далеких родичів, а деякі старші залишилися з ним.

Проте не всім дітям так пощастило, зазначає AP News. У дитячому будинку в Херсоні близько 50 дітей люди намагалися сховати у церкві, але росіяни знайшли їх і вже в жовтні нібито вивезли до Криму.

За даними видання, протягом усієї війни росіяни вивезли з Херсонської області до Росії щонайменше 1000 дітей. Їхнє місцезнаходження й досі невідоме.

Раніше цьогоріч Associated Press повідомляло, що Росія намагається віддати тисячі українських дітей у російські родини на опіку чи усиновлення. AP виявила, що чиновники депортували українських дітей до Росії або на контрольовані Росією території без згоди батьків або опікунів, брехали їм, що вони не потрібні батькам, використовували їх для пропаганди та віддавали їх у російські сім’ї, надавали російське громадянство.

"Інститут вивчення війни каже, що російські чиновники проводять навмисну ​​кампанію з депопуляції на окупованих частинах України та депортують дітей під виглядом схем медичної реабілітації та програм усиновлення. При цьому російська влада неодноразово заявляла, що переміщення дітей до Росії начебто має на меті захистити їх від бойових дій", - зауважує AP News з посиланням на вашингтонський аналітичний центр.

МЗС Росії при цьому відкидає звинувачення в тому, що країна вилучає та депортує дітей. Вони пишуть, що влада нібито розшукує родичів дітей без батьків, які залишилися в Україні, щоб знайти можливість відправити їх додому, коли це буде можливо. Насправді, за даними видання, російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова особисто стежила за переміщенням сотень дітей-сиріт з підконтрольних Росії регіонів України для усиновлення російськими родинами. Вона стверджувала, що деяким дітям пропонували повернутися в Україну, але вони відмовилися це зробити. Проте її заяву перевірити поки що не має можливості, підкреслює видання.

Позиції міжнародної спільноти щодо питання дитячої депортації відомі своєю безумовністю.

"Доки доля батьків або інших близьких родичів дитини не буде перевірена, кожна розлучена дитина вважається такою, що має живих близьких родичів, а оцінку мають проводити органи влади в країні, де знаходяться діти", - стверджує регіональний радник ЮНІСЕФ із питань захисту дітей в Європі та Центральній Азії Аарон Грінберг.

Проте місцеві органи влади Херсонської області та українські правоохоронці розшукують дітей, яких переселили, але досі не знають, що з ними сталося.

"Ми не знаємо долі цих дітей... ми не знаємо, де діти з дитячих будинків чи з наших навчальних закладів, і це проблема", - відзначила начальник Херсонської військової адміністрації Галина Лугова.