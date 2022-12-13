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ВСУ уничтожили "верхушку" 58 армии РФ и много техники в Запорожской области, - Генштаб

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Киев, Вторник 13 декабря 2022 18:48
ВСУ уничтожили "верхушку" 58 армии РФ и много техники в Запорожской области, - Генштаб Фото: ВСУ уничтожили "верхушку" 58 армии РФ и много техники в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили руководящий состав 58 армии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", - говорится в сводке Генштаба.

Также сообщается, что в результате точного удара по пункту дислокации оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области ликвидировано до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Вскоре стало известно, что был уничтожен мост на трассе между Мелитополем и Константиновкой.

Также сообщалось, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

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