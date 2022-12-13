ВСУ уничтожили "верхушку" 58 армии РФ и много техники в Запорожской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", - говорится в сводке Генштаба.

Также сообщается, что в результате точного удара по пункту дислокации оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области ликвидировано до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными.