RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области обнаружили остатки тел гражданских, погибших во время оккупации

Фото: в Херсонской области обнаружили остатки тел гражданских, погибших во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки тел гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы", - рассказали в ОГП.

Фото: правоохранители осматривают местность, где были обнаружены тела гражданских (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, жителей освобожденных территорий Херсонской области просят не спешить с возвращением домой. Ведь сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.

Как известно, ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области и возвращают под свой контроль город Херсон.

Детальнее о том, что происходит на Херсонском направлении читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьРоссийская Федерация