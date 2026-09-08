ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

На Херсонщине и Николаевщине возобновили энергоснабжение после блэкаута

21:54 08.09.2026 Вт
1 мин
Свет масштабно исчез после российского обстрела
aimg Елена Бджола
На Херсонщине и Николаевщине возобновили энергоснабжение после блэкаута Фото: Энергетики ремонтируют поврежденную обстрелами сеть (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Энергетики восстановили свет в населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины. Перед этим в большинстве населённых пунктов двух областей произошел блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Херсонщина и Николаевщина со светом

Около 21:30 стало известно, что энергетики вернули свет в Херсонской и Николаевской областях.

Причиной масштабного обесточивания была атака России на энергетическую инфраструктуру.

Как только ситуация с безопасностью позволила - энергетики начали восстановительные работы и за короткое время вернули электроснабжение потребителям, отметили в "Укрэнерго".

Оновлено в 21.53

Позже начальник Николаевской ОВА Георгий Решетилов уточнил, что энергетики оперативно вернули свет:

  • в 440 населенных пунктов области,
  • около 350 тысячам абонентов.

Напомним, около 20:00 Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов двух областей одновременно остались без электричества.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что пока света нет на всей территории громады.

Кроме того, с 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 1 миллиона семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. Они оставались без света в результате российских атак.

Также РБК-Украина писало, что в августе энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти 4,5 миллионах домов в четырех областях и Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсонская область Николаевская область Блэкаут
Новости
ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро
ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"