На Херсонщине и Николаевщине возобновили энергоснабжение после блэкаута
Энергетики восстановили свет в населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины. Перед этим в большинстве населённых пунктов двух областей произошел блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Херсонщина и Николаевщина со светом
Около 21:30 стало известно, что энергетики вернули свет в Херсонской и Николаевской областях.
Причиной масштабного обесточивания была атака России на энергетическую инфраструктуру.
Как только ситуация с безопасностью позволила - энергетики начали восстановительные работы и за короткое время вернули электроснабжение потребителям, отметили в "Укрэнерго".
Оновлено в 21.53
Позже начальник Николаевской ОВА Георгий Решетилов уточнил, что энергетики оперативно вернули свет:
- в 440 населенных пунктов области,
- около 350 тысячам абонентов.
Напомним, около 20:00 Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов двух областей одновременно остались без электричества.
Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что пока света нет на всей территории громады.
Кроме того, с 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 1 миллиона семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. Они оставались без света в результате российских атак.
Также РБК-Украина писало, что в августе энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти 4,5 миллионах домов в четырех областях и Киеве.