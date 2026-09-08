На Херсонщине и Николаевщине возобновили энергоснабжение после блэкаута

Энергетики восстановили свет в населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины. Перед этим в большинстве населённых пунктов двух областей произошел блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Херсонщина и Николаевщина со светом

Около 21:30 стало известно, что энергетики вернули свет в Херсонской и Николаевской областях.

Причиной масштабного обесточивания была атака России на энергетическую инфраструктуру.

Как только ситуация с безопасностью позволила - энергетики начали восстановительные работы и за короткое время вернули электроснабжение потребителям, отметили в "Укрэнерго".

Оновлено в 21.53

Позже начальник Николаевской ОВА Георгий Решетилов уточнил, что энергетики оперативно вернули свет:

в 440 населенных пунктов области,

около 350 тысячам абонентов.

Напомним, около 20:00 Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов двух областей одновременно остались без электричества.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что пока света нет на всей территории громады.

Кроме того, с 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 1 миллиона семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. Они оставались без света в результате российских атак.