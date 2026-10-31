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В Херсонской области предупредили о возможных провокациях РФ во время "режима тишины"

16:10 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Херсонской области предупредили о возможных провокациях РФ (Getty Images)

В российском информационном пространстве появляются провокационные заявления и вбросы, которые могут свидетельствовать о подготовке врага к провокациям и возможном нарушении режима тишины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую МВА.

Местные власти отмечают, что несмотря на то, что объявленный режим прекращения огня начался в 03:00 27 октября и должен продолжаться до 22:59 1 ноября 2026 года, угроза вражеских атак остается высокой.

Вражеские медиа уже распространяют месседжи, которыми пытаются создать основу для возможных провокаций.

Жителей Херсонской общины призывают 1 ноября проявлять повышенную бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Также рекомендуется воздержаться от визитов в "красные зоны" и районы с высоким уровнем риска.

Также в МВА призвали реагировать на уведомления о воздушной тревоге или опасности атак беспилотников и без необходимости не покидать безопасные места, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Напомним, что режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках Херсонской области начался с 27 октября.

О достижении соответствующих договоренностей между переговорными группами Украины и России ранее заявлял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме того, 31 октября жители Олешек прибыли в Украину в рамках гуманитарной миссии.

Эвакуация гражданских осуществлялась транзитом через территорию Беларуси.

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