В Херсонской области предупредили о возможных провокациях РФ во время "режима тишины"

Местные власти отмечают, что несмотря на то, что объявленный режим прекращения огня начался в 03:00 27 октября и должен продолжаться до 22:59 1 ноября 2026 года, угроза вражеских атак остается высокой.

Вражеские медиа уже распространяют месседжи, которыми пытаются создать основу для возможных провокаций.

Жителей Херсонской общины призывают 1 ноября проявлять повышенную бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Также рекомендуется воздержаться от визитов в "красные зоны" и районы с высоким уровнем риска.

Также в МВА призвали реагировать на уведомления о воздушной тревоге или опасности атак беспилотников и без необходимости не покидать безопасные места, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.