Під Херсоном горить звалище сміття: пожежу локалізували

У Бериславському районі Херсонській області виникла пожежа на дільниці для зберігання твердих побутових відходів. Пожежа поширилася на територію 1,5 гектара.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники отримали повідомлення про пожежу 6 червня ввечері.

"Досить сильний вітер роздував тління та ускладнював гасіння пожежі. На ліквідацію загорання були направлені 3 одиниці спецтехніки та 6 осіб особового складу ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці 7 червня пожежу локалізували на орієнтовній площі 1,5 га. Загрози населеним пунктам немає. Гасіння продовжується.

Нагадаємо, 6 червня ввечері у Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці "Міда".

Раніше повідомлялося, що 3 червня в Одесі рятувальники евакуювали 20 людей через пожежу в житловому будинку.

Також РБК-Україна писало, що у відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", в результаті чого почалася пожежа.