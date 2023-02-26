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В Херсоне с утра мощные взрывы

Фото: в Херсоне слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне утром 26 февраля прогремела серия мощных взрывов. Жители предполагают, что между украинскими защитниками и оккупантами артиллерийская дуэль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Херсоне слышны ночью, а также утром. В частности, мощные взрывы прогремели около 9:00.

"Идут взрывы, слышны отлеты и прилеты", - отмечают местные паблики.

Напомним, за минувшие сутки российская армия около 78 раз обстреляла Херсон и область из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и беспилотников.

В результате вражеских ударов вчера в Херсонской области погибли два человека, еще семь получили ранения.

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Херсонвибухи