В Херсоне с утра раздаются взрывы

В среду, 3 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро, из них один ребенок, получили ранения.

Напомним, что 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.