В Херсоне с утра раздаются взрывы

В среду, 3 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро, из них один ребенок, получили ранения.
Напомним, что 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.
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