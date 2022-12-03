В субботу, 3 декабря, в Херсоне снова раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что воздушную тревогу ни в Херсоне, ни в области сегодня не объявляли. Власти и военные пока не давали официальных комментариев.
Напомним, что российские войска каждый день обстреливают Херсонскую область с оккупированного левого берега Днепра.
Напомним, что жители освобожденного Херсона с утра 3 декабря сообщают о взрывах в городе. Причины пока не известны.
Российские оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела были повреждены электросети.
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