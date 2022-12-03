В субботу, 3 декабря, в Херсоне снова раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что воздушную тревогу ни в Херсоне, ни в области сегодня не объявляли. Власти и военные пока не давали официальных комментариев.

Напомним, что российские войска каждый день обстреливают Херсонскую область с оккупированного левого берега Днепра.