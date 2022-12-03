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Жители Херсона сообщают о взрывах

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Херсон, Суббота 03 декабря 2022 09:07
Жители Херсона сообщают о взрывах Фото: в Херсоне 3 декабря прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители освобожденного Херсона утром 3 декабря сообщают о взрывах в городе. Причины пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Следует отметить, что воздушную тревогу ни в Херсоне, ни в области сегодня не объявляли. Власти и военные пока не давали официальных комментариев.

Напомним, что российские войска каждый день обстреливают Херсонскую область с оккупированного левого берега Днепра. Ночью глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что враг обстрелял областной центр, в результате чего повреждены электросети. Херсон снова остался без света.

Жителей наиболее опасных районов Херсонской области призывают эвакуироваться из-за постоянных атак врага.

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