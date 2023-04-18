Во вторник, 18 апреля, в Херсоне снова раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Отметим, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Напомним, что во вторник, 18 апреля, в Херсоне раздались взрывы.
Сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения.
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