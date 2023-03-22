"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Херсонской области воздушную тревогу не объявляли. При этом официальной информации от властей также не поступало.

Обновлено (20:53)

В Херсоне вновь прогремели взрывы.

Напомним, что этой ночью войска РФ из Брянской области запустили по Украине 21 дрон-камикадзе "Шахед", из которых 16 были сбиты.

В частности, прилет по объекту инфраструктуры зафиксировали в Житомирской области, а в Киевской области и по гражданской, есть погибшие.

Кроме того, 22 марта российские оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.

Согласно последним данным, известно, что из-за атаки врага пострадали 34 человека.

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