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В Херсоне задержан предатель, который "отжимал" лодки у местных. На них враг бежал из города

Херсон, Четверг 07 декабря 2023 11:45
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В Херсоне задержан предатель, который "отжимал" лодки у местных. На них враг бежал из города Фото: в Херсоне задержан предатель, который "отжимал" лодки у местных (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала предателя, который помог оккупантам уйти от контрнаступления ВСУ в Херсоне в прошлом году. Он в свое время "конфисковал" лодки у местных, на которых "эвакуировался" враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Накануне деоккупации города злоумышленник помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ. Для этого фигурант "сливал" решистам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными оккупантами, которые отбирали у людей плавсредства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "конфискованные" плавающие средства они обозначали буквой "Z" и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть области.

"Убегая от украинских защитников, рашисты не забрали с собой своего приспешника, а потому он уехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться", - добавили в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ все же задержали его. Им оказался 44-летний херсонец, который с начала полномасштабного вторжения РФ поддержал оккупантов. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за пособничество РФ.

Освобождение Херсона

Украинские войска в ходе осеннего контрнаступления в 2022 году освободили из оккупации Херсон и часть населенных пунктов области, расположенных на правом берегу Днепра. Убегая из Херсона российские войска не придумали лучше, как "отжать" лодки, катера и другие плавсредства у жителей области. Отметим, что убежав на левый берег российские войска не оставили подобную тактику - захватчики продолжают воровать лодки у местных.

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