Жителя Херсона приговорили к восьми годам за службу в "колонии" во время оккупации города

Бывший работник исправительной колонии Херсона перешел на сторону РФ и тренировал служебных собак. Мужчину задержали и приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесской областной прокуратуры.

Сотрудник исправительной колонии после захвата Херсона перешел на сторону врага. Он добровольно согласился на предложение кафиров служить в незаконно созданном захватчиками "ИК «Северная исправительная колония (№90)" в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого "специального звания прапорщика внутренней службы".

По информации прокуратуры, мужчина обеспечивал организацию деятельности кинологического подразделения и тренировал служебных собак по охране указанной колонии. После освобождения города он скрылся в Одессе, где был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.

Мужчину признали виновным в коллаборационной деятельности и осудили на 8 лет лишения свободы.