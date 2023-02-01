ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителя Херсона приговорили к восьми годам за службу в "колонии" во время оккупации города

Новина українською →
Херсон, Среда 01 февраля 2023 22:40
Жителя Херсона приговорили к восьми годам за службу в "колонии" во время оккупации города Фото: Жителя Херсона приговорили к восьми годам за службу в "колонии" во время оккупации города (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший работник исправительной колонии Херсона перешел на сторону РФ и тренировал служебных собак. Мужчину задержали и приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесской областной прокуратуры.

Сотрудник исправительной колонии после захвата Херсона перешел на сторону врага. Он добровольно согласился на предложение кафиров служить в незаконно созданном захватчиками "ИК «Северная исправительная колония (№90)" в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого "специального звания прапорщика внутренней службы".

По информации прокуратуры, мужчина обеспечивал организацию деятельности кинологического подразделения и тренировал служебных собак по охране указанной колонии. После освобождения города он скрылся в Одессе, где был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.

Мужчину признали виновным в коллаборационной деятельности и осудили на 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе задержан экс-работник колонии, который охранял застенку в Херсоне.

Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта . Он охранял захваченные российскими войсками административные строения во время оккупации города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Одесса Херсон Война в Украине
NEWS
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников