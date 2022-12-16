ГБР задержало еще четырех херсонских коллаборантов - работников исправительной колонии

В ходе проведения стабилизационных мероприятий в Херсоне работники Государственного бюро расследований задержали четырех работников северной исправительной колонии №90, под оккупации города работавших на российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР в Telegram .

ГБР начал документировать деятельность этих коллаборантов еще до освобождения города ВСУ. По данным следствия, после захвата Херсона российскими войсками работники колонии согласились работать в незаконно созданной Северной исправительной колонии №90. Подозреваемые выполняли все указания захватчиков и помогали им бросать за решетку украинцев, не согласных с российской оккупацией.

Их обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. По ходатайству прокуратуры двое подозреваемых уже находятся под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения другим.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее ГБР задержали коллаборантов из херсонского СИЗО, незаконно удерживавших украинских патриотов, а также предателя из херсонской колонии, который перед освобождением города ВСУ выпустил заключенных.