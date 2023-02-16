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В Херсоне задержали пособника РФ, который ремонтировал тепловозы оккупантов

Фото: в Херсоне задержали пособника РФ, который ремонтировал тепловозы оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха России, который ремонтировал тепловозы оккупационных эшелонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался житель Херсона, который в начале полномасштабной агрессии поддержал РФ. После захвата города он предложил свою помощь оккупантам и добровольно согласился войти в состав местной оккупационной администрации.

Там предателя назначили руководителем подразделения технического отдела в созданном россиянами "государственном унитарном предприятии "Херсонская железная дорога". По указаниям Кремля эта оккупационная структура обеспечивала перекидывание личного состава, вооружения, боеприпасов и военной техники РФ в оккупированные районы юга Украины.

Отмечается, что "должностное лицо" отвечало за ремонт тепловозов и другого подвижного состава российских оккупационных эшелонов.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила еще трех информаторов РФ, который собирали данные о местах дислокации ВСУ в Донецкой области.

Кроме того, в Славянске задержали вражеского агента, который собирал разведданные об украинских военных и хотел вступить в ряды оккупационных войск.

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Служба безопасности УкраиныХерсон