В Херсоне задержали "главу управления соцзащиты" РФ. Ей грозит 10 лет тюрьмы

Детали дела

До того как перейти на сторону врага, женщина работала в одном из городских управлений труда и социальной защиты населения.

В июле 2022 года российские захватчики предложили ей войти в ряды местной оккупационной "администрации" РФ, на что она сразу согласилась.

Чем она занималась

Во время оккупации областного центра она поддержала российских захватчиков и вошла в руководящий состав так называемого "управления труда и соцзащиты РФ".

На этой "должности" участвовала в выполнении задач Кремля по принудительной "интеграции" нормативно-правовой базы региона под "стандарты" российского законодательства. Среди прочего - организовывала перевод соцвыплат исключительно в рублях страны-агрессора.

Фото: Коллаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также коллаборантка заставляла местных жителей оформлять гражданство РФ, а в случае отказа - угрожала отменой любых социальных начислений. Больше всего от преступных действий фигурантки страдали одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью и другие представители льготных категорий населения.

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

После освобождения Херсона злоумышленница осталась в городе и "залегла на дно", сменив место жительства. Таким образом она надеялась избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили фигурантку, установили ее местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанной о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Сейчас она находится под стражей, продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители ищут предателей в Украине

Недавно правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.

Также правоохранители задержали сотрудника "Укрзализныци", который шпионил по технике Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.