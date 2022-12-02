В Херсоне осталось восстановить свет для четверти жителей

В Херсоне подключили к электроснабжению уже 75% города. Свет уже есть у более чем в 100 тысяч бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Он сообщил о состоянии подключения электроэнергии в городе:
Кроме того, на 67% электроэнергию восстановили в Комишанах и Приозерном. С электроснабжением - 2797 абонентов.
Напомним, сегодня в Херсоне уже трижды раздавались взрывы.
Отметим, что вчера россияне 12 раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения.
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