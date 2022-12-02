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В Херсоне осталось восстановить свет для четверти жителей

Фото: в Херсоне осталось восстановить свет для четверти жителей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне подключили к электроснабжению уже 75% города. Свет уже есть у более чем в 100 тысяч бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Он сообщил о состоянии подключения электроэнергии в городе:

  • Центральная часть города - 95%;
  • Таврический и Северный микрорайоны - 70%;
  • Шуменский микрорайон - 96%;
  • Текстильный микрорайон - 73%;
  • микрорайон Жилпоселок - 89%;
  • микрорайон Остров - 60%;
  • микрорайон ХБК - 65%.

Кроме того, на 67% электроэнергию восстановили в Комишанах и Приозерном. С электроснабжением - 2797 абонентов.

Напомним, сегодня в Херсоне уже трижды раздавались взрывы.

Отметим, что вчера россияне 12 раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения.

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ХерсонЭлектроэнергия