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В Херсоне осталось 20% жителей, однако о гуманитарной катастрофе речь не идет

Фото: в Херсоне опасно, но о гуманитарной катастрофе речь не идет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Херсоне осталось 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших в городе до 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера Херсона Дмитрия Плетенчука на брифинге в медиацентре "Украина - Одесса".

"В Херсоне осталось около 60 тысяч человек, это 20% от населения города до полномасштабного вторжения. 100 тысяч человек выехали во время оккупации и после начала обстрелов уехали остальные. Остались преимущественно социально незащищенные слои населения, которые не могут позволить себя эвакуировать, или очень патриотические" люди, которые не хотят уезжать. Они говорят: мы жили под оккупацией, чем нас могут напугать эти обстрелы", - подчеркнул Плетенчук.

Поскольку, по словам пресс-офицера, сейчас безопасных локаций в Херсоне нет, власти призывают людей все же эвакуироваться. Однако нельзя сказать, что в Херсоне гуманитарная катастрофа.

"Ситуация не критическая - есть вода, есть теплоснабжение, есть тепло. Сказать, что гуманитарная катастрофа, нельзя. Магазины и аптеки работают, работают пункты выдачи гуманитарной помощи. Таких локаций около 18. Город функционирует в штатном режиме", - отметил офицер.

Кроме того, Плетенчук добавил, что наиболее опасным в Херсоне является микрорайон Остров.

"Там постоянно разрушают коммуникации систем жизнеобеспечения. Однако там все еще остаются люди, даже с детьми. И у них постоянно возникают проблемы с энергоснабжением, потому что ремонтные бригады не всегда туда могут выехать из-за опасности", - уточнил он.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что британская разведка назвала цель обстрелов Россией освобожденного Херсона.

Напомним, российские войска нанесли 1739 ударов по Херсону с момента деоккупации города, произошедшей во время контрнаступления ВСУ.

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Херсон