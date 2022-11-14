RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя

Фото: в Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне с понедельника, 14 ноября, запретили продажу и изготовление алкогольных напитков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонского городского территориального общества запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что запрет на алкоголь будет действовать до момента отмены военного положения или принятия решения об отмене данного приказа.

Контролировать соблюдение запрета будут представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Военной службы правопорядка и других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований.

Напомним, ранне стало известно, что в освобожденном Херсоне вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Как известно, в город уже вернулась украинская полиция. Сейчас проводятся работы по разминированию и зачистке от оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВооруженные силы УкраиныВойна в Украине