ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне утром слышны взрывы: тревогу не объявляли

Новина українською →
Херсон, Понедельник 26 декабря 2022 07:33
В Херсоне утром слышны взрывы: тревогу не объявляли Фото: В Херсоне раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне утром 26 декабря прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 07:16 часов.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, обстрелы Херсона российскими войсками не являются их местью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра