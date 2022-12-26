В Херсоне утром слышны взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне утром 26 декабря прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 07:16 часов. Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.