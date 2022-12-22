В Херсоне прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 22 декабря, вечером в Херсоне местные жители услышали взрывы. В области пока не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о взрывах в городе.
Напомним, 22 декабря утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки повреждены электросети и газопроводы.
Также мы писали, что жителей микрорайона Остров, который находится в Херсоне, призвали эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.
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