В Херсоне прозвучали взрывы

В четверг, 22 декабря, вечером в Херсоне местные жители услышали взрывы. В области пока не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о взрывах в городе.

Напомним, 22 декабря утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки повреждены электросети и газопроводы.

Также мы писали, что жителей микрорайона Остров, который находится в Херсоне, призвали эвакуироваться, поскольку российские оккупанты постоянно его обстреливают.

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