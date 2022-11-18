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В Херсоне в результате вражеского обстрела погиб местный житель, - ОК "Юг"

Фото: в Херсоне в результате вражеского обстрела погиб местный житель (facebook.com/garryshow)
Автор: Артур Родивилов

В результате вражеского обстрела от осколочных ранений погиб житель Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.

"В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7️ боевых кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".

Напомним, жителям рекомендуют возвращаться в освобожденный Херсон и область после проведения работ по разминированию и стабилизационным мероприятиям.

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Херсон